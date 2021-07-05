Травмы получили пассажиры легкового автомобиля.
В воскресенье, 4 июля, в Свечинском районе 2 большегруза зажали «Ладу Гранта». Происшествие случилось на 451-м километре федеральной трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Здесь произошла тройная авария. Столкнулись две грузовые «Скании» и «Лада Гранта».
По рассказам очевидцев, детали от машин разлетелись на сотни метров. Автомобили перекрыли дорогу и пробка растянулась на несколько километров.
В ДТП получили травмы 41-летний и 39-летний пассажиры легкового автомобиля.
Ранее мы сообщали, что в Кировской области на трассе перевернулся автомобиль.
Фото Владлена Игошина и ГИБДД Кировской области