Травмы получили пассажиры легкового автомобиля.

В воскресенье, 4 июля, в Свечинском районе 2 большегруза зажали «Ладу Гранта». Происшествие случилось на 451-м километре федеральной трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Здесь произошла тройная авария. Столкнулись две грузовые «Скании» и «Лада Гранта».

По рассказам очевидцев, детали от машин разлетелись на сотни метров. Автомобили перекрыли дорогу и пробка растянулась на несколько километров.

В ДТП получили травмы 41-летний и 39-летний пассажиры легкового автомобиля.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области на трассе перевернулся автомобиль.

Фото Владлена Игошина и ГИБДД Кировской области