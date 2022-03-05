В Свечинском районе отправили в колонию пьяного водителя, задержанного в 4-й раз

Житель Свечинского района, задержанный за пьяную езду в 4-й раз, получил срок. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Последний инцидент произошел в июне 2021 года. Мужчина, трижды привлекавшийся к ответственности за управление авто в нетрезвом виде, был снова пойман пьяным за рулем. Водителя задержали сотрудники полиции.

По факту нарушения ПДД было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя виновным и приговорил к реальному сроку лишения свободы – 1 году и 3 месяцам колонии общего режима. Помимо этого, ездока лишили возможности быть водителем на 3 года.

Ранее мы писали, что в Кирове КамАЗ помог задержать пьяного водителя.