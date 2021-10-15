В Сыктывкаре поставят остановочные комплексы, изготовленные в Кировской области

Современные остановки планируют установить до конца года.

Сразу на нескольких улицах города Сыктывкара появятся новые остановочные павильоны. Как сообщает портал komigor.com со ссылкой на местных коммунальщиков, всего будет установлено пять новых автобусных остановок.

Обновлённые комплексы поставят в центре города на улицах Первомайская, Печорская, Савина, Октябрьском проспекте. Ждать автобус на новых остановках жители столицы Республики Коми смогут уже в ближайшее время. Павильоны должны поставить до конца этого года.

Примечательно, что комплексы изготовлены в Кировской области. Они современные и надежные.

Фото из открытых источников