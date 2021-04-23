В Сыктывкаре рассказали о судьбе пропавшего кировчанина

Мужчина проходил лечение в местном реабилитационном центре. Но в феврале он не вернулся в социальное учреждение.

Пациент сообщил, что уехал на работу. Должен был прибыть в центр к назначенному времени. Но не явился и пропал.

Как сообщает komionline.ru со ссылкой на сыктывкарский отдел СУ СК по Коми, мужчине 41 год. Он житель Кировской области. После его исчезновения сотрудники социального учреждения забили тревогу. Они обратились в полицию. Правоохранители начали поиски.

Сейчас выяснилось, что мужчина погиб. При этом нашли его труп в нашем регионе. Но ввиду того, что заявление о пропаже было подано из Сыктывкара, все материалы передали туда. Проводится проверка.

По предварительной информации, найден погибший в придорожном лесном массиве. Следов насильственной смерти нет. Экспертиза говорит о том, что мужчина скончался от общего переохлаждения организма.

Фото: yandex.ru