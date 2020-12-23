В театре на Спасской придумали, чем заменить хоровод у Новогодней елки

В фойе театра разместили квест-игру с поиском поздравлений для гостей.

Наступающий праздник особенный – впервые за много лет дети не будут водить хоровод вокруг елки. Тем, кто каждый год развлекал детишек пришлось искать новые способы работы со зрителями, чтобы не оставить их без праздника, поздравлений и добрых пожеланий.

Работники кировского театра нашли выход: хоть и не получиться радовать малышей традиционными интермедиями и интерактивами с Дедом Морозом, Снеговиком и Снегурочкой, но предложить своим гостям игру с поиском подарков они сумели. Так появилась акция «Код на Новый год».

В фойе театра, на коробках с подарками спрятались QR-коды. В них заложены новогодние поздравления от любимых артистов и не только! Зрители с помощью смартфона и установленного на нем приложения по считыванию QR- кодов смогут услышать и увидеть Снежную Королеву, Кая и Герду, Короля и Сыщика, Водяного и Лешего и, конечно, Деда Мороза и Снегурочку. Всего 24 поздравления.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, как будут отдыхать в зимние каникулы кировские школьники.