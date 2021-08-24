В Токио открылась паралимпиада с участием кировчан

Сегодня весь мир следил за торжественной церемонией открытия XVI летних Паралимпийских игр.

В этом году трибуны пустые. Зрителям присутствовать запрещено. Но яркое шоу транслировали разные каналы в онлайн режиме.

Российская команда вышла на парад спортсменов под номером 28. От нашей страны на мировой спортивный форум отправилось больше 200 человек. В числе которых есть и кировчане.

Как уточнили в правительстве Кировской области, на Паралимпийские игры в столице Японии прибыли два представителя нашего региона. Это 22-летний Михаил Кулябин и 23-летний Андрей Шабалин.

Михаил входит в основной состав российской сборной по плаванию. Андрей — в резервный. Он также пловец.

Глава региона Игорь Васильев обратился к нашим спортсменам.

— Поздравляю с профессиональным прорывом. А также хочу поблагодарить тренера за старания. Болеем за юношей, желаем им выступить достойно, — подчеркнул губернатор.

Мировые соревнования продлятся до 5 сентября.

Фото: tele-sport.ru