В тройном ДТП под Слободским пострадали две школьницы

ДТП на занесенной снегом трассе произошло около 11 часов 19 декабря в Слободском районе.

Как рассказали в ГИБДД, его участниками стали 3 автомобиля: «двенадцатый» ВАЗ, «Форд Фокус» и «Лада Гранта». Две машины в кювете с разбитым капотом.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 5 человек. Двое из них – несовершеннолетние, девочки-подростки 12 и 15 лет.

Сейчас движение транспорта в районе аварии ограничено, его регулируют автоинспекторы. Причины аварии устанавливаются.

Ранее мы писали, что двое жителей Афанасьево разбились насмерть, отправившись за покупками в соседний город.