В ТРЦ «Макси» анонсировали открытие магазина MODIS

В ближайшее время в торговом центре «Макси» на Луганской откроется магазин одежды MODIS. К открытию все уже готово. Об этом сообщается в группе ТРЦ.

В новом отделе будут представлены изделия торговой марки Modis для детей и взрослых. Это более 2 тысяч наименований товаров от нижнего белья до верхней одежды. Судя по банерам, работа магазина начнется с распродаж.

Отметим, что магазин MODIS в Кирове уже работает в торговом центре «Максимум» на улице Пролетарской.

Ранее мы писали, что к открытию в «Макси» также готовятся магазин одежды Zolla и семейный парк для активного отдыха.