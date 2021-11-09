В центрах вакцинации в Кирове открыли мобильные пункты МФЦ

В 7 центрах вакцинации в Кирове появились мобильные пункты МФЦ. Такое решение было принято областным правительством для удобства получения QR-кодов.

9 ноября 3 пункта МФЦ начали работу в поликлиниках №№1, 6 и 7 Кировского клинико-диагностического центра. Ожидается, что они помогут сократить количество обращений в МФЦ, связанных с проблемами оформления QR-кодов вакцинации.

— Мобильные пункты МФЦ позволят разгрузить территориальные центры госуслуг и будут способствовать повышению информационной грамотности тех, кому сложно разобраться в системе получения услуг в электронном виде. В первую очередь, это пожилые люди, — отметил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

С ростом темпов вакцинации число обращений в МФЦ резко выросло, отмечает директор кировского МФЦ Наталия Швецова. В условиях действия ограничительных мер создавать очереди просто недопустимо.

На базе мобильных пунктов кировчане смогут подтвердить или восстановить учетную запись на сайте госуслуг, распечатать QR-код или сертификат о вакцинации. Для оформления учетной записи нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Работать мобильные центры будут по режиму прививочного кабинета медучреждения.

Во избежание стояния в очередях Наталия Швецова советует создать личный кабинет на госуслугах до прохождения вакцинации. Это упростит процесс получения QR-кода.

Одним из первых услугами мобильного пункта МФЦ воспользовался пенсионер Николай Исупов. Он планирует пройти вакцинацию через 2 недели и решил заранее зарегистрироваться на портале госуслуг. Сделать это мужчина смог в поликлинике №7. Раньше Николай не был зарегистрирован на Госуслугах.

— Не было необходимости, — говорит мужчина. – По всем инстанциям я ходил лично. Да и QR-код до сих пор не спрашивали. Хорошо, что мне не придется специально идти в МФЦ, чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг.

По словам завполиклиникой №7 Игоря Земцова, ежедневно в медучреждении проходят вакцинацию около 300 человек. Заведующий уверен, что и мобильный пункт МФЦ будет пользоваться спросом.

Ранее мы писали, что Михаил Мурашко похвалил Кировскую область за высокие темпы вакцинации.