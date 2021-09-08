В центре Кирова на улице Воровского выставили на продажу столовую

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже столовой на улице Воровского. За учреждение общепита продавец просит 1 800 000 рублей.

В объявлении указано, что это готовый бизнес. Вложений не требуется. Помещение находится в аренде, но аренда не высокая.

Столовая расположена в центральной части города, поэтому трафик там стабильный. Так написал продавец. Однако он не упоминает причину, по которой сбывает бизнес по общественному питанию.

К слову, в нашем городе есть немало объявлений о продаже столовых, кафе, баров и подобных заведений. Например, за сауну на дровах просят 480 тысяч рублей. За бизнес по доставке горячих пирогов — 2 миллиона рублей.

Фото: avito.ru