25 июля, в воскресенье, огонь охватил двухэтажный дом №67 на улице Ленина.

В центре Кирова потушен пожар в историческом здании. Крыша дома была в дыму. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали людей из соседних зданий. Возгорание на 130 квадратных метрах тушило 8 пожарных расчетов.

Огонь был потушен. Пострадавших нет. Здание, которое находится напротив Центральной гостиницы, сейчас не эксплуатируется. Но у него богатая история. В начале XX века здесь была знаменитая кондитерская Станислава Якубовского. Она славилась большим количеством разнообразной выпечки. Также жители Вятки могли приобрести здесь шоколадные конфеты собственного производства.

Фото: МЧС по Кировской области, Артур Конев и из открытых источников