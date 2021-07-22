В центре Кирова продается квартира с сауной и бильярдной

Стоимость жилплощади, где семь комнат, 25 миллионов рублей. Обстановка выполнена с особым шиком.

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже многокомнатной квартиры на улице Герцена. Продавец просит за апартаменты 25 миллионов рублей.

Это самая дорогая квартира, выставленная на продажу за последнее время в нашем городе.

Площадь около 380 кв.м. Дом газифицирован. В квартире 7 комнат и сразу 5 уровней. Первый — подвал. В нём сауна, парилки, джакузи, места для отдыха. Второй уровень — офис и гараж на несколько машин. При этом пол в гараже покрыт мраморной крошкой.

Остальные уровни — жилые помещения. Везде дизайнерский ремонт и итальянская мебель. На верхнем этаже бильярдная. Причина продажи жилья не сообщается.

Ранее мы писали, что в Кирове продают 4-комнатную квартиру за 23 млн рублей.

Фото: avito.ru