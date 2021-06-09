В центре Кирова сгорел жилой дом

Происшествие случилось сегодня ночью. Пожар тушили полсотни человек.

Среда, 9 июня, в областном центре началась с трагедии. Ночью сгорел деревянный двухэтажный жилой дом. Он находится прямо на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Мопра.

Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. Там уточнили, что во время пожара никто не погиб. Информация о пострадавших уточняется.

На место происшествия выезжали 12 пожарных расчётов. Тушили огонь 47 человек.

Справиться с возгоранием удалось под утро. Спасатели не допустили распространение огня на другие строения.

Сейчас проводится проверка. На месте работают правоохранители. Жильцы до сих пор выносят из квартир уцелевшие вещи.

Фото: kirovpravda.ru и ГУ МЧС по Кировской области

Видео: kirovpravda.ru