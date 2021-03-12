В центре Кирова сгорела машина

Инцидент произошёл на улице Ленина вчера вечером.

Вчера вечером кировские паблики сообщили о горящем автомобиле. Он полыхал на улице Ленина, в районе одного из крупных торговых центров. Видео происшествия появилось в сообществе «Злой кировчанин».

Машина загорелась прямо во время движения. При этом огонь распространился очень быстро. За считанные минуты он охватил всё транспортное средство. Огромный костёр на проезжей части было видно издалека.

При этом очевидцы случившегося сообщают, что движение на Ленина из-за полыхающего авто не остановилось. Другие автомобилисты, водители автобусов спокойно проезжали мимо, не задумываясь о том, что может случится взрыв.

На тушение выезжали несколько пожарных расчётов. Огонь потушили оперативно. Поданному происшествию назначена проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: vk.com/zlo43