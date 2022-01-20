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В центре Кирова столкнулись троллейбус и несколько легковых автомобилей

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Происшествия

Сегодня, 20 января, на пересечении улицы Воровского и Октябрьского проспекта произошло ДТП. В результате образовалась большая пробка. Выстроилась целая очередь из троллейбусов.

В центре Кирова столкнулись троллейбус и несколько легковых автомобилей

По словам очевидцев, столкнулись троллейбус и сразу три легковушки. Автомобилисты из-за ДТП застряли в пробке. В обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

В центре Кирова столкнулись троллейбус и несколько легковых автомобилей

Фотографии аварии появились в группе «Местоположение ДПС». Люди рекомендуют водителям, которые планировали ехать по Октябрьскому или Воровского в сторону центра, изменить свой маршрут. Движение там всё ещё затруднено.

Фото: vk.com/kirovdps

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Екатерина Сонина