В центре Кирова внедорожник впечатало в стену

Авария произошла после полудня 1 января возле Театральной площади.

По неизвестной причине дорогу на улице Преображенской не поделили Skoda Kodiaq и машина такси.

В результате столкновения черный внедорожник врезался на перекрестке ул. Володарского и Преображенской в стену дома.

А «Ладу», на которой передвигался водитель такси, отбросило к корпусу «Инженериум» ВятГУ.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщали, что в тройном ДТП под Слободским пострадали две школьницы.

Фото: vk.com/kirovdps