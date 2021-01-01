В центре Кирова внедорожник впечатало в стену

Авария произошла после полудня 1 января возле Театральной площади.
По неизвестной причине дорогу на улице Преображенской не поделили Skoda Kodiaq и машина такси.
В результате столкновения черный внедорожник врезался на перекрестке ул. Володарского и Преображенской в стену дома.
А «Ладу», на которой передвигался водитель такси, отбросило к корпусу «Инженериум» ВятГУ.
Информации о пострадавших пока нет.
Ранее мы сообщали, что в тройном ДТП под Слободским пострадали две школьницы.
Фото: vk.com/kirovdps