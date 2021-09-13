В центре Кирова задержали пьяного водителя на «Хендэ»

Активисты движения «Ночной патруль» задержали очередного любителя пьяной езды в Кирове.

Инцидент произошел 11 сентября. На горячую линию «Патруля» поступила информация, что от бизнес-центра «Кристалл» отправился «Хендэ Гетс» с нетрезвым водителем.

Мужчина доехал до клуба «Мануфактура», где продолжил свой вечер. После этого он повез домой своего пассажира. Однако добраться до дома не удалось – информация была передана сотрудникам ДПС, которые остановили «Хендэ».

Медосвидетельствование показало, что водитель пьян. Содержание спирта составило 0,7 мг/л.

Как сообщается в группе «Ночного патруля», общее число задержанных активистами нетрезвых водителей составило 1496 человек.

Ранее мы писали, что в Кировской области составили типовой портрет пьяного водителя.

Фото: vk.com/patrolkirov43