В центре Кирова загорелась многоэтажка

Пожар произошел 27 января в доме на улице Карла Маркса, 26. Фото ЧП появились в соцсетях. Как видно по выложенным кадрам, к месту происшествия съехалось несколько пожарных машин.

Как сообщили в ГУ МЧС, информация о задымлении в подъезде многоэтажки поступила около 14 часов. Из дома эвакуировали более 30 жителей.

По предварительным данным, вспыхнули электрощитки на третьем и четвертом этажах. Данных о пострадавших нет. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее мы писали, что в Кировской области сгорело несколько зданий и дорогая иномарка.

Фото: vk.com/zlo43 и МЧС по Кировской области