В центре Кирово-Чепецка Mitsubishi смяла вазовскую «десятку»

Пассажирку отечественной машины увезла скорая.

Все произошло на придомовой территории 13 мая в 15 часов 30 минут. По предварительной информации, выезжая с прилегающей территории на улице Кооперативной, 48-летний водитель автомобиля Mitsubishi не убедился в безопасности проезда и врезался в ВАЗ-21100.

За рулем отечественной «Лады» сидел 33-летний водитель. Он не смог увернуться от столкновения. 58-летняя женщина, сидевшая у него на пассажирском сидении получила серьезные травмы и ей потребовалась экстренная помощь медиков, сообщили в ГИБДД региона.

Ранее мы сообщали, что у кировского ЦУМа сбили мотоциклиста.

Фото: ГИБДД Кировской области