В центре «Мой бизнес» изменились условия предоставления займов

Из-за повышения ключевой ставки Центробанка кировский центр «Мой бизнес» поменял условия предоставления займов.

Дело в том, что несколько специальных заемных продуктов областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства приравнены к ней или составляют часть от ставки.

Сейчас предприниматели могут воспользоваться заемными средствами на развитие бизнеса по ставкам от 2,5% до 11,25% годовых. Максимальная сумма займа -5 мл н рублей на срок до 24 месяцев на период действия режима повышенной готовности.

Займы предоставляются при поддержке минэкономразвития РФ, правительства области и регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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