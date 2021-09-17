В Центре общественного наблюдения побывали представители партий и кандидаты

На горячую линию общественного штаба обратились 40 жителей.

В Кировской области продолжает работу Общественный штаб наблюдения за выборами. Он размещается в здании «Инженериума» (г. Киров, ул. Преображенская, 41). Сюда выведена трансляция со всех 949 камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. Представители Регионального общественного штаба и волонтеры Центра общественного наблюдения в режиме реального времени следят за ходом голосования.

Как рассказали в Центре, на 18:30 текущего дня сюда поступило 897 сообщений от наблюдателей, работающих в участковых избирательных комиссиях, о ходе голосования.

— Вся информация сразу проверяется, — подчеркнули в Центре. – Сегодня в течение дня мы несколько раз воспользовались функцией «отмотки» изображения назад, чтобы восстановить точную картину происходящего. Так, в соцсетях появились сообщения о том, что якобы один из участков открылся не в 8 часов утра, а на 13 минут позже. Однако, как выяснилось после просмотра с камер наблюдения, участок открылся ровно в 8:00. Однако один из КОИБов перестал работать, поэтому посетителям пришлось подождать 7 минут – в помещении участка.

Продолжает действовать и горячая линия связи с избирателями. В течение дня на горячую линию (8-922-922-62-72) обратились 40 жителей региона. Интересующие их вопросы касались работы приложения «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), а также поиска необходимого участка для голосования.

В Центре общественного наблюдения днем побывали представители разных партий и кандидаты – интересовались, как идет процесс наблюдения, посмотрели трансляцию с ряда участков.

Напомним, в дни голосования на участках в Кировской области задействовано 5 659 наблюдателей, из них более 2 000 – от Штаба общественного наблюдения.