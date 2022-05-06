В центре Слободского появилась детская площадка в средневековом стиле

В центре Слободского устанавливают детскую площадку в средневековом стиле. Она разместится за колокольней на Соборной площади.

Детский городок возводят по федеральному проекту на месте старой площадки. В нем есть традиционные горки, качели, песочницы, домики, лестницы.

Но жителей удивил тот факт, что вопреки обыкновению на площадке нет ярких цветов. Городок выполнен в мрачноватом стиле средневековья. Лазейки сделаны из темного дерева, в виде башен с цепями, шпилями и узкими окнами.

Вероятно, авторы проекта отказались от ярких красок из-за окружающего ансамбля и исторической направленности самого Слободского.

Рядом с детской площадкой ведется благоустройство сквера. Этим летом в нем появится скульптура писателя-романтика Александра Грина.

Фото: vk.com/slb_priznavashki