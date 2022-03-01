В Центробанке призвали россиян не поддаваться панике в связи с отключением SWIFT

Центробанк сообщает, что средства на счетах в российских банках никуда не денутся даже при отключении SWIFT.

Как отмечается в телеграм-канале ЦБ РФ, в связи с последними событиями россияне получат множество звонков и сообщений от мошенников с требованием немедленно снять все деньги со счетов. В противном случае средства могут оказаться недоступными после отключения SWIFT.

Однако это не так. Все средства клиентов на счетах в российских банках сохранены и будут доступны. Отключение SWIFT создаст некоторые неудобства лишь для международной деятельности банков, но не окажет влияния на операции внутри страны.

Ранее российские банки сообщили о повышении ставок по кредитам почти до 30%.