В Центробанке рассказали об инфляции в апреле

Центробанк РФ предоставил информацию о годовой инфляции в апреле.

По данным ЦБ, она находилась в диапазоне от 9,7% (Чукотский автономный округ) до 23,9% (Республика Ингушетия).

Основное влияние на неё оказал рост издержек производителей (в т.ч. из-за снижения импортных поставок и разрыва производственных и логистических цепочек).

Во многих регионах серьёзно подорожали товары повседневного спроса — моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары. В то же время дешевле стали медицинские товары и электробытовые приборы. Среди причин — укрепление рубля и исчерпание ажиотажного спроса.

Из продовольственных товаров выросла цена на продукцию животного происхождения. В сфере услуг — на путёвки за границу, авиаперелёты и банковские операции.