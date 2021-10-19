В ЦУР Кировской области ответили на вопросы жителей региона

Речь шла о безопасности эксплуатации печей и печного оборудования.

В День печника в Центре управления регионом Кировской области прошел прямой эфир с заместителем председателя Кировской региональной общественной организации «Вятская Гильдия печников и трубочистов» Татьяной Шалагиной и государственным инспектором по пожарному надзору в Кирове Юрием Лепёшкиным.

— В Кирове наступил пожароопасный период. Связан он с началом активной эксплуатации печного оборудования, — отметил Юрий Лепёшкин. – Основные причины пожаров — неправильное устройство самой печи или нарушение требований пожарной безопасности во время эксплуатации. На сегодняшний день из-за этого в Кирове произошло 37 пожаров.

Инспектор порекомендовал проверить печи на наличие трещин, прогаров, не забывать чистить дымоход. Не оставлять топящуюся печь без присмотра и не доверять топить ее несовершеннолетним. Не оставлять вблизи печи горючие материалы, проверить наличие притопочного железного листа 50×70 см.

Печь является сердцем дома, и от ее правильного функционирования зависит многое. Поэтому, как отметила Татьяна Шалагинова, очень важно, чтобы печь устанавливал специалист, а не дилетант.

Как и где найти профессионального печника? Что он долен уметь делать? Как отличить мастера от самозванца? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые специалисты ЦУР Кировской области и жители регионе задали в прямом эфире. Увидеть его можно в записи в официальной группе ЦУР Кировской области.