В ТЦ «ЭкоЯрмарка» открыт мобильный пункт вакцинации

С 15 июля можно сделать прививку от коронавируса ещё в одном кировском торговом центре.

До 17 июля действует мобильный пункт вакцинации, расположенный на улице Щорса, 79. Сделать прививку можно в эти дни с 10.30 до 15 часов.

Еще 3 выездные бригады работают в областном центре по адресам:

Пройти вакцинацию от коронавируса можно и в стационарных пунктах, находящихся в поликлиниках. Они действуют ежедневно, даже в выходные дни.

Ранее мы сообщали, как получить сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.