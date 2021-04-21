В Тужинском районе обнаружили «капсулу времени»

Житель Тужинского района обнаружил в лесном массиве металлический контейнер в форме цилиндра с запечатанной крышкой.

Решив, что предмет представляет опасность, он обратился в полицию, которая оцепила местность. При вскрытии контейнера внутри были обнаружены свыше 5 тысяч советских и российских монет 1961-2014 гг, ножи, значки, визитки и другие предметы.

Обратившись по указанному в визитках телефону, полицейские вышли на жителя Москвы. Несколько лет назад он закопал в лесу «капсулу времени» и хотел сообщить её координаты внукам.

Найденное имущество будет возвращено владельцу.

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