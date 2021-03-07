В УФАС рассказали о поддельных «Котельничских крышках»

Фирма из Челябинска наладила выпуск поддельных «Котельничских крышек».
Как сообщает УФАС по Кировской области, при оформлении своей продукции ООО «Россмед-сервис» скопировало название «Котельничские крышки». Его для выпуска аналогичного товара использует кировское ООО КПП «Прожектор».
Антимонопольщики сделали вывод о наличии «опасности смешения в глазах потребителя» продукции двух организаций и признаках недобросовестной конкуренции.
Руководство «Россмед-сервис» получило предписание об устранении нарушения законодательства. Кроме того, решается вопрос о возбуждении административного производства.
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