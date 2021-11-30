В УФНС рассказали, что будет, если вовремя не заплатить налоги

В УФНС России по Кировской области напоминают, что заплатить все имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря.

Если этого не сделать, то уже на следующий день гражданин становится должником. С 2 декабря каждый день ему будут начислять пени, размер — 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. Сейчас ставка составляет 7,5%, но она может изменяться.

Расчет пени: сумма долга × 7,5%/300 × количество календарных дней, прошедших с появления долга.

Например, ваш долг составляет 1000 руб., а просрочка — 10 дней. Получается, что пени вам начислят в размере 1000 × 7,5%/300 × 10 = 2,5 руб.

То есть за неуплату или несвоевременную уплату налогов должнику начислят пени и налоговые органы в судебном порядке примут меры принудительного взыскания, которые предусмотрены статьёй 48 НК РФ. Это повлечёт дополнительные расходы: уплату госпошлины и исполнительского сбора.

До обращения в суд налоговый орган направит вам требование об уплате недоимки, где будет указана сумма задолженности по налогу, размер пеней на момент направления требования, срок исполнения требования и меры по взысканию налога, которые примут в случае неисполнения требования.

Оплату указанных сумм необходимо произвести в срок, указанный в требовании. Если требование направлено по почте заказным письмом, оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты направления этого письма независимо от того сходили вы за ним на почту, или нет.

Если и на этот раз деньги от вас не поступят, то налоговая обратится в суд. При этом, если сумма долга больше 3 тысяч рублей, налоговый орган обращается в суд в течение шести месяцев с момента истечения срока, указанного в требовании. Если задолженность меньше, налоговики обратятся в суд в течение шести месяцев со дня истечения трехлетнего срока.

После обращения ФНС суд уже вынесет приказ о взыскании задолженности с неплательщика за счёт его имущества, в том числе наличных или электронных денег и средств на банковских счетах. Об этом говорится в статье 48 НК РФ. Судебный приказ передадут на исполнение в ФССП.

Также налоговый орган может направить документ вашему работодателю. В таком случае сумму долга могут вычесть из зарплаты. Кроме того, после направления исполнительного листа в службу судебных приставов для взыскания задолженности могут арестовать счета и имущество должника.

Если сумма долга превышает 10 тыс. руб., и долг не погашен в течение двух месяцев, неплательщику запретят выезд за пределы страны.