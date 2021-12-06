В «Уралхиме» проходит акция «Елка желаний»

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» примут участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей и подростков отделения временного пребывания города Кирово-Чепецка.

В отделении сейчас находится около 40 детей. Каждый ребенок написал свое желание на новогодней открытке в виде елочного шара, которые размещены на елке в столовой предприятия. Сотрудник филиала может выбрать понравившуюся открытку и исполнить мечту ребенка, а может объединиться с коллегами и сделать коллективный подарок.

Филиал «КЧХК» активно взаимодействует с социальными учреждениями города, регулярно оказывая финансовую поддержку и помогая в реализации различных проектов. В июне этого года совместно с Кирово-Чепецким отделением временного пребывания детей и подростков уже была проведена благотворительная акция «Дерево добра». Благодаря сотрудникам филиала исполнились более 80 желаний детей.

– Наши ребята с нетерпением ждут Нового года – времени исполнения желаний! Мы рады, что сотрудники компании «Уралхим» готовы подарить детям праздник, и благодарны за акцию, которая становится уже традиционной. Спасибо всем, кто принимает в ней участие – прокомментировала заместитель директора КОГАУСО «МКЦСОН в Кирово-Чепецкой районе» Надежда Былкова.

Все собранные подарки будут вручены детям в конце декабря в преддверии новогоднего праздника.