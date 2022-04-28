В Уржуме отправили в колонию неплательщика алиментов

В Уржуме суд приговорил неплательщика алиментов к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что 50-летний уроженец Республики Коми в течение года не платил алименты на своего 13-летнего сына. Долг составил около 90 тысяч рублей. При этом мужчина был вполне трудоспособен и знал, что должен участвовать в содержании ребенка.

По факту неуплаты было возбуждено уголовное дело. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Также у неплательщика имелась судимость за кражу и грабеж.

С учетом всех обстоятельств уроженца Коми приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина обжаловал приговор, но апелляция была отклонена.