В Уржуме появилась остановка в дымковском стиле

В Уржуме раскрасили автобусную остановку в дымковском стиле. Об этом сообщил в своем телеграм-канале кировский общественник Константин Ситчихин.

К своему посту Константин приложил фото. На снимке – павильон, выкрашенный в яркие желто-зеленые цвета. А на его стене – дымковская барыня с кавалером и ребенок на коне. Получилось очень нарядно.

Ранее мы писали, что кировчанин придумал дымковского динозавра. Сувенир объединил в себе сразу 2 вятских бренда: дымку и котельничских парейазавров.

Фото, видео: t.me/lifepublic