В Уржуме возле гимназии на светофоре сбили школьницу

Она перебегала дорогу на красный свет.
В четверг, 25 марта, около 14 часов на перекрестке улиц Гоголя и Рокина произошло ДТП. По предварительным данным, 14-летняя девочка переходила дорогу на красный свет. 30-летний водитель «Лады Ларгус» не успел во время затормозить, увидев школьницу, поскольку для него горел «зеленый».
Столкновения избежать не удалось. В итоге девочка получила ушибы и ссадины, но госпитализация ей не потребовалась.
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Фото:vk.com/gibdd43