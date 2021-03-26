В Уржуме возле гимназии на светофоре сбили школьницу

Она перебегала дорогу на красный свет.

В четверг, 25 марта, около 14 часов на перекрестке улиц Гоголя и Рокина произошло ДТП. По предварительным данным, 14-летняя девочка переходила дорогу на красный свет. 30-летний водитель «Лады Ларгус» не успел во время затормозить, увидев школьницу, поскольку для него горел «зеленый».

Столкновения избежать не удалось. В итоге девочка получила ушибы и ссадины, но госпитализация ей не потребовалась.

Ранее мы сообщали, в Кировской области часть козырька магазина упала на припаркованное авто.

Фото:vk.com/gibdd43