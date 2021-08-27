В уржумском селе ушел из жизни последний ветеран войны

Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны в селе Русский Турек Уржумского района Григорий Уланов. Ему было 93 года. Печальная новость была опубликована в сообществе «Русско-Турекское сельское поселение» за подписью Владимира Шеина.

Григорий Уланов родился 5 февраля 1928 года. 4 года он отучился в школе, а затем, как и многие дети, пошел на работу в колхоз. Перед армией он трудился кузнецом наравне со взрослыми.

В 1949 году Григория призвали в армию. Служить пришлось в Прибалтике. Там молодой рядовой принимал участие в ликвидации бандформирований. Через 3 года он ушел в запас, будучи командиром отделения.

По льготам, предоставленным государством, Григорий Григорьевич был приравнен к участникам Великой Отечественной войны. После службы Уланов работал кузнецом, затем освоил профессии сварщика, токаря, жестянщика и построил дом-пятистенок, в котором жил со своей супругой Ксенией.

В последнее годы Григория стало подводить зрение, но он не прекращал работать по дому и по саду, который давал богатый урожай.

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Фото: vk.com/urzhum43, Владимир Шеин