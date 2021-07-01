В «Уткин Парке» скоро появится первая пешеходная дорожка

Она будет сделана из экологичных материалов.

Уже в ближайшее время красивый сквер для семейного отдыха на берегу речки Люльченки преобразится.

Волонтёры, занимающиеся озеленением и оформлением территории, которая получила название «Уткин Парк», поделились последними новостями. Так, идёт согласование документации для продолжения строительства. Пока же активисты высадили деревья, убрали всю ветхую растительность. Многие из кустарников благополучно прижились. Посадки запланированы и на осень. Был проведён субботник. Неравнодушные горожане прибрали территорию от мусора, веток. Трактор разровнял грунт на площадке.

Скоро инициативные горожане займутся посадкой травы, а также здесь появится первая пешеходная дорожка. Примечательно, что выполнят её из экологичных материалов.

По задумке, «Уткин Парк» должен стать экологичным уютным зелёным уголком города. Там будут места для отдыха, береговая прогулочная зона со спусками к воде, амфитеатр.

Ранее мы сообщали о том, что кировчане разработали пластик нового поколения.

Фото: vk.com/utkinpark43