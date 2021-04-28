В утреннем ДТП с автобусом в Кирове пострадал ребенок

Авария произошла 28 апреля около половины восьмого на улице Карла Маркса.

Напротив ТЦ «Юбилейный» столкнулись автомобиль «Сузуки» и пассажирский автобус ЛИАЗ, едущий по маршруту №23.

В результате происшествия пострадали 2 человека: 39-летняя женщина и 11-летний мальчик, оба – пассажиры автобуса. На месте происшествия собралась большая пробка. Движение регулировали сотрудники автоинспекции.

В настоящее время ГИБДД проводит проверку по факту аварии, устанавливает причины и обстоятельства случившегося.