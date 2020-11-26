В Вахрушах обновили хоккейную коробку за счёт «Народного бюджета»

Решение о ремонте было принято в 2019 году. И очень вовремя – в последнее время асфальтовое покрытие площадки пришло в негодность, и тренировки были возможны только в зимний период. Летом стадион простаивал.

Благодаря инициативе местных жителей был произведен ремонт покрытия, отремонтированы подъезды к хоккейной коробке и заменена система освещения. Стоимость работа составила более 2 миллионов рублей.

Ранее в порядок привели дамбу на вахрушевском пруду.

В рамках «Народного бюджета» была благоустроена и набережная пруда в Шабалино. Фото обновленной прогулочной зоны появились в соцсетях.

Напомним, что проект «Народный бюджет» стартовал в Кировской области еще в 2014 году и показал себя с самой лучшей стороны. На 2020-й была запланирована реализация 17 проектов в 10 муниципальных образованиях. Как отмечал губернатор Игорь Васильев, самое главное достоинство «Народного бюджета» — то, что жители городских поселений сами принимают решение, на какой проект направить средства.

Фото: www.kirovreg.ru, vk.com/club182279278