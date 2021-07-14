В Вахрушах отремонтировали один из самых красивых залов Кировской области

В ходе сегодняшней поездки в Вахруши губернатор Игорь Васильев посетил обновлённый Центр культуры и досуга.

Работы в рамках проектов «Местный дом культуры» и «Культура малой Родины» ведутся здесь с 2017 года. За это время отремонтировали крышу и фасад, приобрели световое и проекционное оборудование, инструменты, установили новые кресла. В прошлом году в Центре открылся кинозал, а в текущем завершён ремонт сцены и зала одного из самых красивых в области.

Ранее мы сообщали, что в Кирове восстановят уникальную мозаику входной группы Дворца творчества мемориала.