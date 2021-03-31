В Вересниках построят каток и спорткомплекс за 800 миллионов рублей

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Как следует из документов, в микрорайоне Вересники появятся крытый каток и многофункциональный спорткомплекс. В настоящее время идет поиск подрядчика, который займется разработкой проекта обоих объектов.

Услуги по проектированию оцениваются в 34,6 миллиона рублей. Сами объекты планируется построить в 2023-2024 годах. Стоимость строительства составит 828 миллионов рублей. Эти деньги будут выделены из областного и федерального бюджета.

Размеры будущего катка составят 30 на 60 метров, а вместимость трибун – до 300 мест. Помимо спортивной площадки в здании катка будет гардероб, кабинеты врача и массажиста, комнаты тренеров и помещение для допинг-контроля.

Спорткомплекс будет состоять из трех залов, где спортсмены смогут заниматься фехтованием, гимнастикой и скалолазанием, игровыми видами спорта, а также борьбой.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля. По условиям торгов, проект катка и спорткомплекса должен быть разработан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что недавно в Вересниках открыли бассейн. Вместе с будущими спортивными объектами и действующим легкоатлетическим манежем он войдет в спортивный кластер, который станет прообразом федеральных спортивных баз.