В Вересниках водители ездят по затопленной дороге

Весеннее половодье набирает силу, и в Кирове фиксируют подтопления территорий.

26 апреля на улице Лесозаводской был установлен знак, запрещающий проезд автотранспорта. Но «кирпич» не пугает кировских водителей. И легковушки, и большегрузы смело едут под знак и проезжают затопленный участок по двери в воде.

27 апреля проезд закрыли и в Дымково. Однако там воды пока что меньше, и проехать в сторону Заречного парка можно.

Отметим, что в настоящее время в Кирове подтоплены 3 участка: улица Лесозаводская, перекресток улиц Луначарского и Пермской и поселок Широковский. Пик половодья на Вятке ожидается в начале мая.

Фото: kirovpravda.ru