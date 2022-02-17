В Верхнекамский район поступили 5 новых автобусов для пассажирских перевозок

В Верхнекамском районе по просьбам местных жителей был обновлен автопарк пассажирского транспорта.

В декабре 2021 года во время прямой линии губернатора Игоря Васильева жительница Светлополянска пожаловалась на старые автобусы. Вопрос был решен.

27 января Верхнекамская автоколонна филиала АО «КПАТ» пополнилась 3 новыми маршрутными пассажирскими микроавтобусами Ford Transit и микроавтобусом «ГАЗель NEXT». «Форды» рассчитаны на 19 мест, «Газель» — на 18. Также в Верхнекамский округ поступил еще один Ford.

В настоящее время автопарк пассажирского транспорта в районе полностью обновлен. На это было направлено более 15 миллионов рублей.

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