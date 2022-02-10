В Верхнекамском районе лесовоз врезался в «Рено Логан» и перевернулся

Днем 9 февраля в Верхнекамском районе произошла авария с участием лесовоза и легковушки.

ДТП случилось в 13.10 на 28-м километре трассы Кирс – Рудничный – Кай – Южаки – Стрелково. 33-летний дальнобойщик на лесовозе МАЗ врезался во встречный автомобиль «Рено Логан». Легковушкой управлял 34-летний мужчина.

В результате происшествия лесовоз перевернулся, а бревна улетели в кювет. Водитель и 39-летний пассажир «Рено» получили травмы. Шофер лесовоза не пострадал.

Ранее мы писали, что в Мурашинском районе произошло смертельное ДТП с лесовозом.