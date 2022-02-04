В Верхнекамском районе один брат за счет другого тайком купил спиртное и попался

На восемь месяцев лишил свободы суд 42-летнего жителя Верхнекамского района. А тот не согласился с приговором и попытался обжаловать, но безуспешно.

Само же преступление произошло еще 13 марта прошлого года. Обвиняемый воспользовался телефоном спящего брата, чтобы оплатить на терминале в магазине покупку спиртного на 1300 рублей. Очевидно, брат оказался против…

Суд согласился с мнением районного прокурора и назначил виновному отбывание срока в колонии общего режима. С учетом того, что тот ранее был осужден по ст. 166 УК РФ за угон автомобиля. Мужчину взяли под стражу в зале суда.