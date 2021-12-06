В Верхнекамском районе открыли 2 модельные библиотеки

В Верхнекамском районе открыли сразу две модельные библиотеки – Рудничную городскую и Кирсинскую детскую. Они получили по 5 миллионов рублей как победители дополнительного конкурсного отбора нацпроекта «Культура» из федерального бюджета.

В Рудничном созданы интерактивные арт-пространства для проведения обучающих занятий, тематических встреч, мастер-классов. Здесь функционирует Центр правовой информации, оборудована зона индивидуальных рабочих мест с компьютерами и интернетом.

Для детей приобретены 4D-книги с дополненной реальностью, световой стол для рисования песком, оборудовано игровое пространство для самых маленьких, появились VR-шлем, глобус и интерактивный пол. Для кирсинской библиотеки приобретен комплект робототехники. Здесь можно проводить высокотехнологичные обучающие занятия.

Как отметила министр культуры Татьяна Мазур, значительное обновление материальной базы, книжных фондов, форм работы позволит каждой библиотеке стать удобной и доступной площадкой для интересного и полезного проведения свободного времени.

Татьяна Мазур посетила также Кирсинскую детскую школу искусств, где по тому же нацпроекту закуплено оборудование и музыкальные инструменты, создан виртуальный концертный зал. Министр отметила высокую особо высокую активность Верхнекамского района по совершенствованию и модернизации учреждений культуры.