В Верхошижемском районе «десятка» разбилась о внедорожник

21 октября в Верхошижемском районе «десятка» столкнулась с «Тойотой» на засыпанной снегом трассе.

Авария произошла в 8.50 на 95-м километре трассы Киров – Советск – Яранск. 47-летний автомобилист на ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Ландкрузер». За рулем внедорожника был 35-летний мужчина.

В результате столкновения «десятка» была разбита в хлам. В ДТП пострадали 2 человека: водитель ВАЗа и его 41-летняя пассажирка. «Тойота» практически не повреждена.

В этот же день в Белохолуницком районе перевернулся «Хендэ Солярис».