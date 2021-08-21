В Верхошижемском районе откроется ферма с шведским оборудованием

Осенью 2021 года в селе Среднеивкино появится крупный животноводческий объект. Ход строительства новой фермы оценил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В ходе рабочей поездки в Верхошижемский район глава региона встретился с руководством ЗАО «Агрофирма «Среднеивкино». Это крупное сельхозпредприятие, которое производит молоко и мясо, а также специализируется на продаже племенного скота. На сегодняшний день на ферме содержится почти 4 тысячи голов скота. Здесь работает более 230 человек, а средняя зарплата превышает 40 тысяч рублей. И в планах – дальнейшее развитие и расширение.

Агрофирма регулярно получает областные субсидии в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса». Только за последние 2 года из федерального и областного бюджетов было выделено порядка 47 миллионов рублей.

В частности, на эти средства была приобретена сушилка Alvan Blanch для сушки зерна и трав, а сейчас здесь ведётся строительство коровника на 300 голов. Для него закуплено оборудование компании DeLaval, которое максимально облегчит труд доярок.

Новый объект откроется уже к 1 октября. Высокие темпы строительства оценил губернатор Игорь Васильев. По словам главы региона, развитие сельского хозяйства остается одним из главных направлений работы правительства области.

— Для поддержки отрасли разработан ряд системных мер, которые позволили нам добиться успеха в производстве молока не только в ПФО, но и в России в целом, — подчеркнул губернатор. — Я неоднократно бывал в Среднеивкино и каждый раз отмечаю, как предприятие работает на перспективу, развивая производственную базу, уделяя при этом пристальное внимание социальной сфере.

Строящийся животноводческий комплекс включает в себя 16 дворов беспривязного содержания. На них разместятся порядка 300 коров. По словам главы хозяйства Николая Харькина, новый объект позволит увеличить надои молока, которое сдается на молокозаводы области. этому будет способствовать современное оборудование – автоматизированные доильные установки, а также качественная кормовая база.

— В 2020 году надой молока на одну корову составил 8500 килограммов. Все молоко сдано на молокозаводы высшим сортом, — обозначил Николай Харькин. — Новый объект позволит увеличить объемы до 9000 килограммов.

Как добавил зампред правительства области, министр сельского хозяйства Алексей Котлячков, ежедневное валовое производство молока в Кировской области в 2021 году составляет 2тысячи тонн. Это на 2 процента больше, чем в прошлом году. Надой на 1 корову – 22,4 килограмма. Это первое место в Приволжском федеральном округе. Рекордный результат связан с задачей губернатора области Игоря Васильева по увеличению объемов производства сельхозпродукции.