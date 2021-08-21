В Верхошижемском районе отремонтировали дорогу за 190 миллионов рублей

В Верхошежемском районе завершен капитальный ремонт «социально значимой» дороги Среднеивкино – Воронье. Результаты ремонта оценил губернатор области Игорь Васильев.

Протяженность отремонтированного участка составила 7,5 километра. Ремонт начался еще в 2019 году. В ходе работ на полосе отвода вырубили деревья, заменили водопропускные трубы, положили новый асфальт и установили знаки и ограждение. Также была благоустроена территория рядом с дорогой. Ширина проезжей части составляет 6 метров.

Дорога Среднеивкино – Воронье имеет особое значение для района. Она соединяет 2 населенных пункта и очень важна для развития среднеивкинских сельхозпредприятий. Буквально за два года разбитое дорожное полотно превратилось в новое дорожное покрытие.

Работы по ремонту трассы выполнял «Вятавтодор» — один из самых крупных и ответственных подрядчиков в регионе. Этот момент особо отметил Игорь Васильев.

— В Кировской области расположено свыше 24 тысяч километров дорог. Благодаря участию региона в федеральной программе «Безопасные качественные дороги» ремонтируются дороги в Кировской городской агломерации и на региональной сети, а за счет областных средств ремонтируем дороги внутри городских поселений и селах, — сказал губернатор.

В настоящее время ремонта требует лишь небольшой участок трассы в сторону Воронья. Игорь Васильев поручил министерству транспорта проработать вопрос приведения дороги в нормативное состояние.

Также в настоящее время в Верхошижемском районе ведется строительство нового водозабора. Проект «Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяга» реализуется с 2019 года в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий с привлечением средств проекта «Чистая вода».

Работы завершены на 95 процентов. На объекте обустроены 4 родника-каптажа, построены три резервуара-накопителя для питьевой воды объемом 250 кубометров каждый, а также станции первого и второго подъёма. Осталось провести гидравлические испытания оборудования и благоустроить территорию. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец октября.

Результатом запуска нового объекта должно стать улучшение качества питьевой воды в домах жителей. Игорь Васильев подчеркнул, что такие инфраструктурные проекты, наравне с дорожными работами, являются очень значимыми для развития сельских территорий.