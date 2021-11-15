В Верхошижемском районе погиб 22-летний пассажир перевернувшегося ВАЗа

14 ноября в Верхошижемском районе произошло смертельное ДТП с переворотом. О происшествии сообщили в ГИБДД.

Авария случилась на 7-м километре трассы между Среднеивкино и Нижнеивкино в 21.31 по данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21033 не справился с управлением и вылетел в кювет. На обочине дороги машина опрокинулась.

В результате происшествия погиб 22-летний пассажир ВАЗа. Водитель и второй пассажир 23 лет получили травмы.

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