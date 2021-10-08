В Верхошижемском районе откроется новый ФАП

В деревне Сырда Верхошижемского района построен новый ФАП. Модульный пункт был возведен по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

ФАП находится неподалеку от старого медпункта, в удобном для всех жителей месте. Он откроется в ближайшее время. Получать в нем медицинскую помощь смогут 382 взрослых и 81 ребенок. По словам главврача Верхошижемской ЦРБ Александра Луценко, открытия нового медпункта ждут и сельчане, и местный фельдшер.

— Новый ФАП соответствует всем санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. В нем установлена сантехника и электроотопление. В настоящее время в нем заканчивается внутренняя отделка помещений. После этого начнется процедура лицензирования, — отмечает главврач.

Медобъект будет оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью и подключен к единой комплексной медицинской информационной системе.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, до 2025 года в районах Кировской области будет построено более 200 новых фельдшерских пунктов, ФАПов и врачебных амбулаторий. Это будет сделано в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, нацеленной на обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Новые ФАПы также планируется открыть в Зуевском районе.