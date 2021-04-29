В Верхошижемском районе появился новый памятник природы

Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть» в Верхошижемском районе стал памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Александр Чурин.

В документе утверждены границы особо охраняемой территории, площадь которой составляет 9681,99 га.

Научное обоснование организации памятника природы «Ошеть» по итогам комплексного экологического обследования подготовили специалисты государственного природного заповедника «Нургуш».

Ошетский комплекс уникален прежде всего своим местоположением в самой высокой части Вятского увала. При этом почти вся территория Верхошижемского района распахана, и поэтому так важно сохранить остатки коренных лесов, которые еще растут здесь. Возраст древостоя на крутых склонах достигает 140-160 лет. Эти леса с подлеском из липы и бересклета являются местом произрастания редких растений и обитания редких видов животных.

В Ошетском комплексе произрастает 395 видов флоры. 8 из них – сосудистые растения, занесенные в Красные книги области и страны. Это калипсо луковичная, корневищник судетский, княжик сибирский, колокольчик широколистный, пальцекорник Фукса и любка двулистная.

Также здесь обитают 54 вида животных и птиц, 9 их которых входят в Красные книги РФ и региона. Среди них – беркут, большой кроншнеп, перепел, коростель, выдра и кукша.

В местах выходов многочисленных родников здесь встречаются встречаются редкие в Кировской области валериана волжская, скерда болотная, цинна широколистная, герань Роберта и овсяница лесная.

Уникальна и фауна холодных родников на дне оврагов, где впервые отмечены виды поденок, обитающих в холодных реках гор и предгорий Западной Европы. Также здесь можно встретить плавунца родникового, щелкунчика ручьевого и бабочку махаона.

— Данная территория нуждается в защите от антропогенного воздействия, которое может привести к исчезновению наиболее уязвимых видов, снижению биологического разнообразия, — отметила министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

Отметим, что до 2024 года в Кировской области планируется создание еще 4 особо охраняемых природных территорий регионального значения.